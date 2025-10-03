الإمارات تدين هجوماً استهدف كنيساً في مانشستر

أدانت دولة الإمارات، بشدة، الهجوم الذي استهدف كنيساً يهودياً في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف المدنيين الآمنين.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة وشعب المملكة المتحدة الصديق، جرّاء هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقُتل شخصان وجرح ثلاثة، أمس، في عملية دهس وطعن أمام كنيس يهودي في مانشستر، حسبما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة في منشور على منصة «إكس» إن «عناصر من شرطة مانشستر الكبرى أطلقوا النار على شخص يُعتقد بأنه الجاني»، مضيفة أنه ليس بالإمكان راهناً تأكيد وفاته بسبب «أشياء مشبوهة بحوزته». وأعلنت أيضاً أن وحدة تعنى بتفكيك المتفجرات تعمل في المكان، مؤكدة أن الجرحى الثلاثة «إصابتهم خطرة».

ووفق ما نقلته صحيفة «غارديان» عن مصادر فإن شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن البريطاني انضما للتحقيق في عملية الطعن.

حادث إرهابي

وأعلنت الشرطة البريطانية أن الهجوم على الكنيس حادث إرهابي. وقال لورانس تايلور، أكبر مسؤول بمكافحة الإرهاب في بريطانيا، إن الضباط اعتقلوا شخصين وكثفوا الدوريات في جميع أنحاء البلاد. كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء، كير ستارمر، سيعود من قمة كوبنهاغن في أعقاب الحادثة.

وندد ستارمر بالهجوم، وقال إنه يشعر بالفزع البالغ إزاءه، مضيفاً أن وقوع هذا الهجوم في يوم احتفال ديني يهودي، وهو يوم الغفران (يوم كيبور)، يجعل الأمر «مفزعاً أكثر».

من جهتها، نددت السفارة الإسرائيلية في لندن بالهجوم، ووصفته في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه «شنيع ومحزن للغاية».