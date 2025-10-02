رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الصيني باليوم الوطني ورؤساء قبرص ونيجيريا وبالاو وحاكم عام توفالو بذكرى استقلال بلادهم

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث سموه، برقيات تهنئة إلى نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، وبولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وسورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو وتوفيغا فايالو فالاني الحاكم العام لتوفالو بمناسبة ذكرى استقلال بلادهم.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

برقيات

وبعث سموهما، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية.

كما بعث سموهما، برقيات تهنئة إلى نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، وبولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وسورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو وتوفيغا فايالو فالاني الحاكم العام لتوفالو، وبرقيتي تهنئة إلى فيليتي تيو رئيس وزراء توفالو بذكرى الاستقلال.