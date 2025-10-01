الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف كنيسة في ميشيغان

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم، الذي استهدف كنيسة في ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، التي تستهدف الآمنين.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الصديق، جراء هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقتل 4 أشخاص، وأصيب 8 آخرون، الأحد، بعدما أطلق مسلح النار داخل كنيسة تابعة لطائفة المورمون في ولاية ميشيغان، قبل أن يضرم النار فيها، بحسب السلطات، في حادث وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه جزء من «وباء العنف».

وكتب على منصة «تروث سوشيال»: «يبدو أنه هجوم آخر يستهدف المسيحيين في الولايات المتحدة». وأضاف: «يجب أن ينتهي وباء العنف هذا في بلادنا على الفور».

وذكرت الشرطة المحلية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحادث وقع في مدينة غراند بلانك، الواقعة على بعد نحو 50 ميلاً شمال ديترويت، وأوضحت أن المسلح صدم الكنيسة بسيارته أولاً ثم أطلق النار من بندقية هجومية، وأضرم النار في المبنى أيضاً.

ولم توضح الشرطة أي معلومات عن منفذ عملية إطلاق النار أو دوافعه. ويأتي هجوم الأحد أيضاً بعد شهر من إطلاق نار جماعي في كنيسة كاثوليكية، ومدرسة في ولاية مينيسوتا، حيث قُتل طفلان أثناء حضورهما القداس، وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة.