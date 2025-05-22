عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً سبل تعزيز التعاون مع إسبانيا وأرمينيا

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع خوسيه مانويل الباريس وزير خارجية مملكة إسبانيا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما ناقش الجانبان الفرص المتاحة لدعم وتطوير مسارات التعاون في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية، وذلك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

وبحث سموه وخوسيه مانويل الباريس، مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع آرارات ميرزويان، وزير خارجية جمهورية أرمينيا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان مسارات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، في القطاعات الداعمة للمسارات التنموية في البلدين.