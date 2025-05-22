الإمارات والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في «النقل والبنية التحتية»

استقبل معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.

وذلك في مقر الوزارة بدبي، في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرصهما على ترسيخ التعاون والتكامل في مختلف مجالات النقل والبنية التحتية.

وبحث اللقاء سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال النقل والمواصلات، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتطوير مشاريع استراتيجية مشتركة في مجالات النقل المستدام، والتنقل ذاتي القيادة، والتحول الرقمي، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات للكوادر الوطنية.

كما تم استعراض فرص التعاون في مجال الموانئ، ومناقشة آفاق الاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز التنافسية الإقليمية ويواكب التحولات العالمية في قطاع النقل البحري.

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، أن اللقاء مثّل فرصة لتعزيز أطر التعاون بين البلدين الشقيقين، وبناء نموذج شراكة قائم على تبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم تنفيذ مشاريع مشتركة تُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي.

مشيراً إلى أن الاجتماع يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرصهما المشترك على بناء مستقبل أكثر ترابطاً واستدامة في مجالات النقل والتشريعات والبنية التحتية.

من جانبه، أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين تعمل وفق استراتيجية طموحة لتطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة، تخدم قطاعات النقل البحري والجوي والبري، بما يعكس تطلعات الحكومة ورؤية مملكة البحرين 2030.

مشدداً على ضرورة الاستثمار في المقومات والمكتسبات التي تم تحقيقها، مع الاستفادة من تجارب دولة الإمارات العربية المتحدة الناجحة في شتى المجالات.

بناء نموذج شراكة قائم على تبادل المعرفة والخبرات لتنفيذ مشاريع مشتركة