رئيس الدولة يصل القاهرة في زيارة أخوية.. والرئيس المصري في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، إلى القاهرة في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه، لدى وصوله والوفد المرافق مطار القاهرة الدولي، عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ورحب الرئيس المصري - خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار - بصاحب السمو رئيس الدولة، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها.

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة وفد يضم كلاً من، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.