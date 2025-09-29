«ويتيكس» يستعرض دور الذكاء الاصطناعي لتعزيز استدامة الطاقة

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الـ 27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2025» غداً وتستمر حتى 2 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. ويستعرض الحدث توسُّع استخدام الطائرات بدون طيار، الشبكات الذكية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز أمن واستدامة موارد الطاقة والمياه، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير بنى تحتية مرنة ومستدامة، فيما تكرم الدورة الخامسة من جائزة الإمارات للطاقة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة بدبي، تحت شعار «تعزيز الحياد الكربوني»، أبرز الحلول والممارسات والجهود المبتكرة في مجالات الطاقة والاستدامة. وتحتفي الجائزة بالفائزين من الأفراد والمعاهد والمؤسسات، وتسلط الضوء على مشاريعهم في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الاستهلاك والاستدامة.

وسيتم تكريم الفائزين خلال فعاليات الدورة الـ11 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 1 و2 أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشارك في القمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عدد كبير من المسؤولين ونخبة من الخبراء وصناع القرار في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من مختلف أنحاء العالم.

التزام

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي رئيس جائزة الإمارات للطاقة: «تعكس جائزة الإمارات للطاقة، رؤية القيادة الرشيدة والتزامها الراسخ بدعم مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واعتماد مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ويؤكد الإقبال المتزايد على المشاركة في الجائزة، مكانة دبي مركزاً عالمياً لاستقطاب وتكريم المشاريع المبتكرة والمستدامة، كما يعكس التنوع الجغرافي للمشاركين الدور المحوري للجائزة في جمع الخبرات والمتخصصين تحت مظلة واحدة، والإسهام في تعزيز حلول الطاقة والاستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي».

من جانبه، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة: «تتيح جائزة الإمارات للطاقة فرصاً جديدة للتعاون وتبادل المعرفة، حيث أثبتت الدورات السابقة أن الجائزة لا تكتفي بتكريم المبادرات المتميزة، بل تسهم أيضاً في صياغة توجهات المستقبل، من خلال تشجيع الأفكار المبتكرة، التي تقدم حلولاً عملية للتحديات المناخية والطاقة».

تشجيع التحول الأخضر

وتهدف الجائزة إلى توفير بيئة مبدعة وحاضنة للابتكار، وتعمل على تشجيع تبنّي التقنيات النظيفة، والإسهام في بناء شراكات فعالة بين الأفراد والمؤسسات والمعاهد المتخصصة، وتفتح آفاقاً للتعاون في مجالات متعددة، تشمل المباني الخضراء، والنقل المستدام، وتقنيات الطاقة الشمسية، والحلول الرقمية لإدارة الاستهلاك، والمبادرات المجتمعية التي تدعم الوعي البيئي. كما تتماشى أهداف الجائزة مع استراتيجية الإمارات للحیاد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، فضلاً عن التوجهات العالمية لتسريع الانتقال نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة.

مشاركة

وفي إطار المشاركة الدولية في «ويتيكس 2025»، أعرب أنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات، عن فخره بتمثيل بلاده عبر ست شركات رائدة في المعرض، مشيراً إلى أنها «تعكس التزام بلجيكا المشترك مع دولة الإمارات بدفع عجلة الاستدامة والابتكار، لا سيما في مجالات الهيدروجين الأخضر، إدارة المياه، ومعالجة النفايات الطبية»، مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز التعاون لبناء مستقبل أكثر استدامة.

كما أكدت أنجيليكا شمب، القنصل العام للاتحاد السويسري في دبي، أن مشاركة الشركات السويسرية تعكس ريادتها في مجالات إدارة المياه والطاقة والاقتصاد الدائري، مشيرة إلى أن «ويتيكس يشكّل منصة مثالية لعرض حلول أثبتت نجاحها في المنطقة، ولدعم ريادة دبي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي»، مضيفة أن التعاون بين الإمارات وسويسرا، قادر على تقديم حلول فعالة لمستقبل مستدام.

وأكد هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» في الإمارات والشرق الأوسط، أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة، موضحاً أن «أفضل التقنيات تسهم في تحسين الإنتاج، وتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة»، مشيراً إلى أن العمل المشترك بين الحكومات والشركات، يسهم في تطوير حلول تكنولوجية تخدم الاقتصاد والبيئة.

وفي السياق ذاته، قال مروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة «SAP» في دولة الإمارات: «إن الذكاء الاصطناعي عنصر أساسي في تحقيق الابتكار المستدام»، لافتاً إلى أن الشركة تدعم المؤسسات بتحويل البيانات إلى إجراءات فعالة، من خلال حلول مثل SAP Business AI وSAP Sustainability Control Tower، ما يعزز الكفاءة، ويقلل الأثر البيئي، ويسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

من جانبه، قال أحمد شفيق، النائب الأول للرئيس في شركة «هيتاشي إنرجي» بالإمارات: «إن الشركة تؤكد، من خلال مشاركتها في ويتيكس، التزامها بتسريع انتقال الطاقة عبر الابتكار والتعاون»، مشيراً إلى أن المعرض يشكل منصة فريدة لعرض أحدث حلولها الرقمية في التحول الشبكي وإزالة الكربون، ومشدداً على أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، أصبح محورياً للبقاء في صدارة المشهد الصناعي المستدام.

كما أكد المهندس عبدالكريم المازمي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «دراجون أويل»، أن الشركة تواكب توجهات الإمارات في الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة، مستعرضاً مبادراتها في تركمانستان، لتحسين كفاءة الحقول البحرية، عبر خوارزميات التعلم الآلي، وفي العراق للتنبؤ بالأعطال وتقليل الفاقد، وفي مصر لمراقبة الأداء البيئي والامتثال للمعايير، مضيفاً أن المشاركة في ويتيكس، تمثل فرصة لتسليط الضوء على جهود الشركة في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وفي مجال الطائرات بدون طيار تعرض شركة «فالكون آي درونز» (فيدز) الإماراتية حلولاً تكنولوجية تستبدل الأساليب التقليدية عالية الخطورة بتقنيات طيران ذكية تساعد في مراقبة البنية التحتية للطاقة وتقليل التكاليف والمخاطر التشغيلية.

وقال ربيع بوراشد الرئيس التنفيذي للشركة: «أكبر خطر يهدد مستقبلنا المستدام، ليس نقص الطموح، بل غياب اليقين. حلولنا من الطائرات بدون طيار توفر هذا اليقين من خلال تزويد صنّاع القرار بالبيانات الكمية اللازمة، لضمان أن أصولهم الخضراء تعمل بأقصى كفاءة».

وتطلق شركة «ليوال إنترناشيونال»، ومقرها دبي، منصتها الروبوتية «ليوال إل بي 1»، لنقل وتشغيل روبوت تنظيف الألواح الشمسية، على ارتفاع يصل إلى 4 أمتار.

وعبّر المهندس خوشال خان ليوال، مدير تطوير الأعمال، عن سعادته بإطلاق هذا الابتكار في «ويتيكس»، لافتاً إلى أن المنصة تم تطويرها وتصنيعها بالكامل في دبي، لدعم تقنيات الطاقة النظيفة، كما تستعرض شركة «سنكرتايز» راداراتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والخالية من الانبعاثات، التي تتيح كشف الطائرات بدون طيار والطيور، في كل الظروف الجوية دون إصدار إشارات مع إمكانية دمجها بأنظمة مراقبة الحركة الجوية.

حلول

وفي مجال الأمن السيبراني والبيانات تسلط شركة «إيمرسون» الضوء على حلولها المعتمدة على إنترنت الأشياء الصناعي والتوأمة الرقمية لتحسين كفاءة الصمامات وأتمتة التحكم عن بُعد.

وتعرض الشركة برمجية «DCMlink»، ومنصة «كونترولينك»، التي تتحكم بـ250 جهازاً عن بُعد، ما يسهل عمليات التشغيل.

وتقدم «فورتينت» حلولاً متقدمة لحماية بيانات النماذج اللغوية الكبيرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وضمان الأمن السيبراني في الوقت الفعلي، كما تعرض «إنفيتيك» مجموعة من خدمات أتمتة المباني، وإدارة البيانات والبنية التحتية، وحلول السلامة العامة، والتعافي من الكوارث.

وفي جانب الشبكات الذكية تقدم شركة «زينر الشرق الأوسط» حلول العدادات الذكية كنموذج تشغيلي مرن يعتمد على «العداد كخدمة».

وقال هانز ألتمن، المدير العام للشركة، إن ويتيكس يوفر منصة مثالية لاستعراض كيف يمكن لهذه الحلول أن تعيد تعريف إدارة الخدمات في المنطقة.

وتعرض «إنجلمان» عدادات حرارية عالية الدقة، تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء وأنظمة القراءة الآلية.

وتقدم «كيو إي إيه تيك» حلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار لإزالة الكربون من المباني، وتحقيق وفورات طاقة تصل إلى 40 %.

أما شركة «ديكود»، فتعرض منصة متكاملة لإدارة عدادات الغاز.

وتستعرض «بيلان» أنظمة قراءة العدادات عن بُعد، من خلال أجهزة محمولة، أو داخل مركبات متخصصة.



