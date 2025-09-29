18 جناحاً دولياً في «ويتيكس» لترسيخ التعاون الدولي في مجالات الاستدامة

يستضيف معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس2025)، هذا العام 18 جناحاً دولياً من مختلف أرجاء العالم، ومنها جناح جمهورية الصين الشعبية، جمهورية الهند، الجمهورية الإيطالية، جمهورية ألمانيا الاتحادية، روسيا الاتحادية، الجمهورية الفرنسية، الجمهورية البولندية، جمهورية بلغاريا، الاتحاد السويسري، وجناح اتحاد كندا، إلى جانب الجمهورية التركية التي تشارك للمرة الأولى في المعرض ضمن جناح دولي مستقل.

وتتوزع هذه الأجنحة على قاعة الشيخ راشد، قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3، قاعة الشيخ مكتوم، قاعتي أرينا 1 و2، والقاعات من 1 إلى 8 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشهد المعرض مشاركة 3100 شركة من 65 دولة، إضافة إلى 68 مؤسسة راعية و18 من الشركاء والجمعيات الداعمة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس المعرض: «يدعم «ويتيكس» الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوطيد أواصر الشراكات الدولية وحشد الجهود لمد المزيد من جسور التواصل وتوسيع آفاق التعاون حول العالم في مختلف مجالات الاستدامة، بما يدفع مسيرة التنمية المستدامة والتمويل الأخضر، وتعزز الأجنحة الدولية المشاركة في «ويتيكس 2025» النمو الكبير الذي حققته الإمارات من جميع النواحي».

شريك داعم

من جانبها، قالت أنجيليكا شمب، القنصل العام للاتحاد السويسري في دبي: «تعكس مشاركة الشركات السويسرية في «ويتيكس 2025» روح الريادة التي تتمتع بها سويسرا وخبراتها الطويلة في مجالات إدارة المياه، وكفاءة الطاقة، ومعالجة النفايات، والاقتصاد الدائري، وقد أثبتت حلول هذه الشركات نجاحها واستدامتها في منطقة الشرق الأوسط، ما يجعلها شريكاً طبيعياً لدعم رؤية دولة الإمارات طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة».

بدوره، قال جان كريستوف باري، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي والإمارات الشمالية: «يمثل «ويتيكس» منصة استراتيجية تتيح لشركاتنا فرصاً نوعية للتواصل المباشر مع صناع القرار والمستثمرين في المنطقة. ويعكس تنوع وتميز الوفد الفرنسي المشارك قدرتنا على طرح حلول مبتكرة ترتبط بشكل وثيق باستراتيجيات دولة الإمارات بعيدة المدى في مجال الاستدامة».

وقال نجيبولو جبوري، ممثل مركز التصدير الروسي في دولة الإمارات: «تعرض الشركات الروسية أفضل ابتكاراتها في مجالات الطاقة والبيئة وإدارة المياه في دبي».

من ناحيتها قالت إديث مايو، المفوضة التجارية في وكالة والونيا للتصدير والاستثمار (AWEX)، بلجيكا: «تعكس مشاركتنا في المعرض التزامنا الراسخ بالاستدامة، ليس هذا وحسب وإنما أيضاً التزامنا بتنويع الحلول التي تقدمها شركاتنا، ابتداءً من حلول التنقل المعتمد على الطاقة الشمسية وإدارة النفايات الطبية والتقنيات المتقدمة في قطاعي المياه والطاقة».

وقال المهندس إياد قدسي، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة التنمية الاقتصادية والتوظيف والتجارة في أونتاريو، كندا: «سيضم جناح أونتاريو 10 شركات متقدمة تمثل ابتكار المقاطعة وخبرتها في معالجة تحديات المياه والبيئة».

من جانبه، قال جاسيك بوجوسلافسكي، عضو مجلس إدارة مكتب محافظ إقليم فيلكوبولسكا، بولندا: «نهدف إلى بناء علامة إقليمية قائمة على التقنيات الحديثة عبر إنشاء شبكات والمشاركة في الفعاليات الدولية المؤثرة في القطاع، بما يسهم في توسيع فرص الأعمال في سوق يشهد نمواً متسارعاً».