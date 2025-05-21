ولي عهد الفجيرة يبحث مع رئيس وزراء مصر تطوير المشاريع الاستثمارية والثقافية

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالقاهرة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

وفي بداية اللقاء، رحّب رئيس مجلس الوزراء بسمو ولي عهد الفجيرة في زيارته الحالية للقاهرة للمشاركة في اليوم العربي للاستدامة.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تطوير المشاريع الاستثمارية والثقافية واتفاقيات التعاون بين حكومة الفجيرة وجمهورية مصر العربية، وبحث آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات الحيوية.

من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتطور الذي تشهده إمارة الفجيرة على كافة المستويات.

حضر اللقاء معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وحمدان كرم مدير المكتب الخاص لسمو ولي عهد الفجيرة، ومن الجانب المصري أسامة سعد أمين عام مجلس الوزراء، وهاني يونس مستشار رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء.