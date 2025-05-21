رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزّون سلطان عُمان بوفاة والدة السيدة الجليلة

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة السيدة الجليلة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة والدة السيدة الجليلة.

كما بعث كل من سمو أولياء العهود ونواب حكام الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة برقيات مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة.