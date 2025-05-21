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تعاون أمني بين شرطتي أبوظبي وبلجيكيا

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البيان

أبوظبي
أحمد المهيري خلال استقبال المفوض العام للشرطة البلجيكية والوفد المرافق
أحمد المهيري خلال استقبال المفوض العام للشرطة البلجيكية والوفد المرافق

التقى اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، ايريك سنوك، المفوض العام للشرطة الفيدرالية البلجيكية. وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني.

حضر اللقاء اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد خالد عبدالله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد الدكتور راشد محمد بو رشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد مستشار نجيب كلداس.