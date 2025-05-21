تبادل الخبرات بين «سيرا» والجمارك الألمانية

استقبل خليفة السليس الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية – سيرا، الدكتور تينو إيغيلمان مدير المكتب الاتحادي للجمارك الجنائية الألمانية، بحضور سلطان القمزي مدير إدارة السلع المقيّدة، وجاءت الزيارة بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات في القطاع الأمني.

وخلال الزيارة، اطلع إيغيلمان على مختلف اختصاصات المؤسسة، وطبيعة عملها في إدارة نظم الحماية والوقاية، حيث شملت الزيارة لقاءً تعريفياً، وجولة ميدانية حول مرافق المؤسسة.

وشملت الجولة الميدانية، زيارة إلى غرفة مراقبة الأنظمة الأمنية، حيث يعمل خبراء المؤسسة على تطوير أحدث البرامج الأمنية، لمواكبة متطلبات الأمن والسلامة في دبي، واطلع على آلية تشغيل هذه البرامج، وسبل التعاون الممكنة بين الجهتين، تلى ذلك جولة في المختبر التقني، الذي تديره أفضل الكوادر الإماراتية الشابة، وتعمل على فحص وترخيص الأجهزة والنظم الأمنية.

بالإضافة إلى دورها في تطوير وابتكار أحدث أنظمة للفحص والأخبار والاعتماد، واختُتِمت الزيارة بمكتب اعتماد المخططات الأمنية، حيث تعرّف سعادته إلى الإجراءات المتبعة لاعتماد التصاميم الأمنية للمنشآت التجارية والقطاعات الحيوية في إمارة دبي.