عبدالله بن زايد يقيم حفل استقبال في نيويورك.. ويؤكد: الشراكات الدولية ركيزة التنمية المستدامة

أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، حفل استقبال رسمي على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في مقر بعثة الدولة في نيويورك، عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصديقة، إضافة إلى كبار المسؤولين في المنظمات الدولية، بجانب أعضاء وفد الدولة الرسمي المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالحضور، مؤكداً أن دولة الإمارات تؤمن بأن الشراكات الدولية الإيجابية والبناءة تشكل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية المستدامة وتمكين الشعوب من العيش في بيئة يسودها السلام والاستقرار والتسامح.

وأشار سموه إلى أهمية العمل الدولي الجماعي، مؤكدا أن دور هذا النهج التعاوني متعدد الأطراف لا يقتصر على مواجهة التحديات الراهنة فحسب، وإنما يمتد أيضا إلى رسم ملامح المستقبل من خلال الاستثمار في الإنسان، ودعم الابتكار، وتعزيز الشمولية، وإرساء قيم العدالة والسلام والتعايش.

وأعرب سموه عن تمنياته لكافة المشاركين في اجتماعات الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالتوفيق، وبنقاشات إيجابية وبناءة.