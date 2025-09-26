عبدالله بن زايد: نهج الإمارات تعزيز التعاون مع دول العالم لدعم التنمية

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نهج دولة الإمارات الثابت في مد جسور التعاون المثمر والبنّاء مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف بما يدعم جهود التنمية المستدامة في المجتمعات.

والتقى سموه، أمس، ياكوف ميلاتوفيتش رئيس مونتينيغرو، وذلك في إطار أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقل سموه إلى رئيس مونتينيغرو، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لمونتينيغرو وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل ياكوف ميلاتوفيتش سموه تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات عدة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وبحثا مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

علاقات

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة مع مونتينيغرو، وتتطلع إلى تعزيز العمل المشترك لاستثمار الفرص المتاحة كافة بما يسهم في تحقيق المزيد من النمو والتطور في مسارات التعاون الثنائي.

ويدعم رؤى البلدين لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام. كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك بعدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة.

فقد التقى سموه أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وبيوراي بلانار وزير الخارجية في جمهورية سلوفاكيا، وببيتر سيارتو وزير خارجية المجر، وبلارس لوكه راسموسن وزير خارجية مملكة الدنمارك.

وبجورجوس جرابيتريتيس وزير خارجية جمهورية اليونان، وبرادوسواف سيكورسكي وزير الخارجية البولندي، وماريا تريسا لازارو وزيرة خارجية الفلبين. وبحث سموه مع أصحاب المعالي وزراء الخارجية، سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والصحية والزراعية، إلى جانب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ.

كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما تلك المتصلة بالعمل متعدد الأطراف والتعاون في إطار المنظمات الدولية. وتبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بكومفورت إيرو الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات المتصلة ببرامج المجموعة وسبل تعزيز الاستجابة للتحديات الإنسانية التي تواجه مناطق عدة في العالم.

كما التقى سموه بميريانا سبولياريتش إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجرى بحث التعاون المشترك بين دولة الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر في المجالين الإنساني والإغاثي، وجهود دعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في عدد من مناطق العالم.

«حوار الشباب»

من جهة أخرى، استضافت دولة الإمارات فعالية «حوار الشباب» على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.وجمع «حوار الشباب»، الذي نظمته وزارة الخارجية في مقر بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عدداً من القادة الشباب من مختلف أنحاء العالم. وشارك في الحدث 40 شاباً وشابة، من بينهم طلاب.

إضافة إلى شباب إماراتيين مقيمين في الولايات المتحدة. ويأتي «حوار الشباب» انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تعزيز المشاركة الشاملة التي تؤكد دور الشباب ودعم الأصوات غير الممثلة بشكل كافٍ، إلى جانب دعم العمل متعدد الأطراف.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالمشاركين في «حوار الشباب»، مؤكداً التزام دولة الإمارات بدعم المنصات التي تولي الأولوية لأصوات الشباب. وضمن الفعالية عقدت جلسة حوارية استضافت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب.

وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وأدارتها عفراء محش الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية.وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي أن الشباب يقومون بدور ريادي في مختلف المجالات، مثل العمل المناخي وبناء السلام والابتكار الرقمي والتنمية الاجتماعية، ورغم مساهماتهم الفاعلة، لا يزال تمثيلهم في عمليات صنع القرار العالمية محدوداً.