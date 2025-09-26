بحث التعاون القضائي بين أبوظبي وصربيا

التقى المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، نيناد فوييتش، وزير العدل في جمهورية صربيا، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد الدائرة إلى العاصمة بلغراد، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية.

وضم الوفد المرافق المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعبدالله زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، وأحمد حاتم برغش المنهالي، سفير الإمارات لدى جمهورية صربيا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير المنظومة القضائية وتبادل الخبرات في مجالات التدريب القضائي والتأهيل القانوني، إلى جانب بحث فرص إطلاق شراكات دولية تسهم في دعم الكفاءات القانونية وتعزيز التعاون المؤسسي.

كما تناول اللقاء محاور التحول الرقمي في المحاكم وآليات تطوير الإجراءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تسهيل الوصول إلى العدالة وضمان كفاءة وسرعة الفصل في القضايا. وأكد المستشار يوسف العبري، خلال اللقاء، حرص دائرة القضاء في أبوظبي على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات القضائية حول العالم، والاطلاع على التجارب الرائدة في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير الأداء القضائي.