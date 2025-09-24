صقر غباش: العلاقات الإماراتية السعودية يعززها المصير المشترك

هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وشعباً، بذكرى اليوم الوطني الـ95، متمنياً للشعب السعودي كل تقدم ورفاهية وازدهار، تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد معاليه، في برقية بعثها إلى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، بهذه المناسبة، أن العلاقات الإماراتية السعودية، تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، تعززها روابط الأخوة والمصير المشترك. كما أكد معاليه أن علاقات التعاون البرلماني بين «الوطني الاتحادي» ومجلس الشورى السعودي، تمثل تجسيداً حقيقياً للعلاقات الأخوية الصادقة بين قيادتي وشعبي البلدين.