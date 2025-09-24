هزاع بن زايد: السعودية تاريخ عريق وأصالة راسخة

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الممكلة العربية السعودية قيادة وشعباً بمناسبة يومها الخامس والتسعين، مؤكداً أنها تاريخ عريق وأصالة راسخة وأخوة صادقة ومسيرة حافلة بالإنجازات.

وقال سموه في تغريدة نشرها على «إكس» أمس: المملكة العربية السعودية تاريخ عريق وأصالة راسخة وأخوة صادقة ومسيرة حافلة بالإنجازات، وبمناسبة اليوم الوطني 95، نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة الشقيق، متمنين لهم مزيداً من التقدم والازدهار.