طحنون بن زايد: العلاقات الإماراتية السعودية نموذج للأخوة الراسخة والشراكة الاستراتيجية

قدم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، التهنئة للمملكة العربية السعودية بيومها الوطني. وقال سموه في تغريدة نشرها على حسابه في منصة «إكس» أمس في هذه المناسبة:

«نبارك للمملكة العربية السعودية في يومها الوطني، ونتمنى لشعبها الشقيق المزيد من الرفعة والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين». وأضاف سموه: العلاقات الإماراتية السعودية نموذج للأخوة الراسخة والشراكة الاستراتيجية، وترتكز على تاريخ مشترك وتطلعات طموحة تصب في استقرار المنطقة وتنميتها.