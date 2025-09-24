منصور بن محمد: كل عام والسعودية في عز وازدهار

هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظها ويديم الأخوة والعلاقة الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وشعبيهما.

ودون سموه على حسابه على منصة «إكس» أمس: بمناسبة اليوم الوطني السعودي، نبارك للمملكة الشقيقة قيادةً وشعباً، ونسأل الله أن يحفظ السعودية وأن يديم أخوتنا وعلاقاتنا الراسخة.. كل عام والمملكة في عز وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين وولي عهده الأمين.

نسأل الله أن يحفظ المملكة وأن يديم أخوتنا وعلاقاتنا الراسخة