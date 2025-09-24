محمد بن زايد ومحمد بن راشد: العلاقات الإماراتية السعودية تاريخية وتجمعنا الأخوة والمحبة

محمد بن زايد: علاقاتنا مع السعودية تستند إلى أسس قوية من التعاون والاحترام

محمد بن راشد: تجمعنا مع الأشقاء في المملكة المحبة والفرحة بأيامهم المجيدة

منصور بن زايد: صادق الأمنيات للسعودية بدوام العزة والازدهار والتقدم في ظل قيادتها الرشيدة

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للمملكة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده بهذه المناسبة، مؤكداً سموه أن العلاقات الإماراتية - السعودية تاريخية وأخوية راسخة، وتستند إلى أسس قوية من التعاون والاحترام المتبادل.

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «بمناسبة اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأشقاء في السعودية، العلاقات الإماراتية - السعودية تاريخية وأخوية راسخة وتستند إلى أسس قوية من التعاون والاحترام المتبادل. خالص الأمنيات للمملكة، قيادة وشعباً، بالمزيد من التقدم والازدهار».

إلى ذلك، بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، والشعب السعودي الشقيق يومهم الوطني الـ95. ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نبارك لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولأخي سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وللشعب السعودي الشقيق يومهم الوطني الـ95 أعاده الله عليهم بالخير والبركة.. تجمعنا الأخوة والمحبة.. والفرحة بأيامهم المجيدة.. نسأل الله أن يديم عز المملكة ومجدها.. ويحفظ استقرارها ويديم ازدهارها».

كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وشعباً، بهذه المناسبة الوطنية. ودوّن سموه على حسابه على منصة «إكس»: «خالص التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني، وصادق الأمنيات لها بدوام العزة والتقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة.

كما بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، برقيات تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. وبعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.