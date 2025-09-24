عبدالله بن زايد يبحث ورئيس القمر المتحدة تعزيز التعاون

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل سموه لغزالي خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية القمر المتحدة وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المدرجة، على جدول أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وناقشا أيضاً تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية.

كما استعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على ترسيخ علاقات متينة ومزدهرة مع جمهورية القمر المتحدة، بما يسهم في دعم الأولويات التنموية المشتركة ويعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.

على صعيد متصل، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل على حدة.

فقد التقى سموه خيراردو فيرثين، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين، وجاستن تكاتشينكو، وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة، وكارلوس راميرو مارتينيز، وزير خارجية جمهورية غواتيمالا، وماكا بوشوريشفيلي، وزيرة خارجية جورجيا، وألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة الخارجية في جمهورية السلفادور، والدكتور ورقنه جيبيهو، السكرتير العام للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد».

وجرى خلال اللقاءات بحث مجمل القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية ودوره في دعم أهداف التنمية المستدامة العالمية.

كما تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية، والأمن الغذائي والصحية والثقافية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمناخ.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، دعم دولة الإمارات للتعاون الدولي البنّاء والمسؤول، والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة، وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المجتمعات، وتحقيق التنمية المستدامة للشعوب.

كما تطرقت اللقاءات إلى التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين.

وفي السياق ذاته، التقى سموه سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث جرى بحث سبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات والبرنامج، في ظل التحديات الإنسانية التي تشهدها عدة مناطق حول العالم.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وسعادة محمد عيسى أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، جيريميا مانيلي، رئيس وزراء جزر سليمان.

جرى خلال اللقاء بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجزر سليمان، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

كما تناول الجانبان عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات حريصة على بناء علاقات متميزة مع جزر سليمان واستثمار كافة الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التطور والنمو في مسارات التعاون الثنائي بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين.

حضر اللقاء معالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة.

