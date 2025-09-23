حمدان بن محمد مهنئاً السعودية بيومها الوطني: نسأل الله أن يحفظ المملكة و يديم الأخوة بين بلدينا

قدم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ولشعب المملكة الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للسعودية

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولشعب المملكة الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للسعودية، ونسأل الله أن يحفظ المملكة موطناً للفخر ومنبعاً للمجد، وأن يديم الأخوة والمحبة بين بلدينا وشعبينا في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".