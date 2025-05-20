«إرث زايد» تدشن 3 مشاريع مستدامة في كازاخستان

بتوجيهات وإشراف من مؤسسة إرث زايد الإنساني، المنصّة الهادفة إلى تخليد إرث البذل والعطاء، أعلنت المؤسسة، أمس، عن تدشين 3 مشاريع مستدامة تخص قطاعات تأهيل أصحاب الهمم والقطاع الرياضي والاجتماعي في جمهورية كازاخستان.

ووضع وفد المؤسسة خلال زيارة ميدانية لمدينة أستانا، حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز إعادة تأهيل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، على مساحة 2.18 هكتار بحضور ايريك ميرحانوف سيريكولي نائب عمدة المدينة، حيث سيتم تنفيذ المشروع على مدى 24 شهراً، بما ينسجم مع جهود المؤسسة في دعم التنمية الشاملة وتعزيز التعاون المشترك.

كما ستوقع المؤسسة مذكرة تفاهم مع ممثلين للحكومة الكازاخية، تنفذ بموجبها مشروعين اجتماعيين ورياضيين، هما مشروع لإقامة ملعب رياضي متعدد الأغراض وحديقة أطفال في منطقة أكباستاو التابعة لمحافظة تركستان، ومشروع مماثل في منطقة بيرليك في المحافظة نفسها.

وتلامس المشاريع النوعية الثلاثة التي تنفذها المؤسسة في كازاخستان الاحتياجات الإنسانية لشرائح متنوعة من المستفيدين على رأسها شريحة أصحاب الهمم وجيل الشباب والأطفال، إضافة إلى شرائح أخرى من الجمهور.

حيث تأتي تلك المشاريع الإنسانية المستدامة من منطلق التعاون وتجسيد وتوسيع العلاقات الثنائية في المجالات الاجتماعية والتأهيلية والرياضية، وفي إطار الدور الإنساني الذي تبذله المؤسسة في دعم التنمية في عدد من مناطق وبلدان العالم.

ويستهدف مركز إعادة تأهيل الأطفال من أصحاب الهمم تقديم خدمات إعادة التأهيل للأطفال المُعرَّضين لخطر الإصابة بإعاقة نتيجة عوامل مختلفة، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات والمرافق. أما بالنسبة للملاعب الرياضية، فتبلغ مساحة الملعب الواحد 750 متراً مربعاً.

وصممت بحيث تكون متعددة الأغراض ليسهل استخدامها من قبل شرائح متنوعة من الأطفال والشباب، حيث يمكن للملعب الواحد استخدامه في أنواع متعددة من الرياضات إضافة إلى استضافة الفعاليات والأحداث.

وبالمثل، ستتكفل المؤسسة في إنشاء حدائق الأطفال، بمساحة 400 متر مربع لكل حديقة، وتوفير المستلزمات كافة من أثاث ومعدات بما يسهم في تطوير القدرات الجسدية والعقلية والاجتماعية للأطفال.

وتعقيباً على الإعلان عن تلك المشاريع المستدامة، قال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام للمؤسسة، إن هذه المشاريع المستدامة تنسجم مع رؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم تنمية المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وبناء مستقبل أفضل للجميع، لاسيما ذوي الهمم، وشرائح الأطفال والشباب والأسر وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأضاف الفلاحي: بتوجيهات من «مؤسسة إرث زايد الإنساني» تواصل «مؤسسة زايد الإنسانية» أدوارها لخدمة الإنسان في القطاعات ذات الأولوية، وتبني رؤية توجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة للأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، تجسيداً لنهج الإمارات المستدام في عمل الخير والعطاء، وترسيخاً لرسالتها الإنسانية في نشر المحبة والسلام بين الشعوب.

من جهته، أعرب ايريك ميرحانوف سيريكولي نائب عمدة مدينة أستانا في كلمته خلال وضع حجر الأساس لمركز إعادة تأهيل الأطفال من أصحاب الهمم، عن امتنانه للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

موضحاً أن هذا الحدث ليس مجرد مشروع إنساني فحسب، بل هو تجسيد حقيقي للرحمة والإنسانية، وللأخوّة والصداقة الصادقة، ورمز مشرق للثقة والتفاهم المتبادل بين جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة على مدى سنوات عديدة.

وأضاف سيريكولي: «تعد هذه المبادرة مثالاً حيّاً على النوايا الطيبة التي تنسجم مع القيم الإنسانية النبيلة، حيث إن الحجر الأول الذي وُضع اليوم هو خطوة مهمة نحو المستقبل، تمنح الأمل لكل طفل، وتبعث الدفء في القلوب. إنه بداية لرعاية مستمرة، وتحقيق فرص متكافئة وعدالة اجتماعية».