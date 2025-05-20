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شخبوط بن نهيان يبحث التعاون مع موزمبيق

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وام

أبوظبي
شخبوط بن نهيان خلال لقاء وزراء في حكومة موزمبيق
وام
شخبوط بن نهيان خلال لقاء وزراء في حكومة موزمبيق

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، عدداً من وزراء جمهورية موزمبيق.

وضم اللقاء ريكاردو كزافير سينجو، وزير الشؤون المدنية في رئاسة الجمهورية، وجواو خورخي ماتلومبي، وزير النقل واللوجستيات، وأمريكو موتشانغا، وزير الاتصالات والتحول الرقمي.

وتم خلال اللقاء، الذي جرى في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، بحث العلاقات الثنائية الوطيدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دفع التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين نحو المزيد من التقدم والازدهار.