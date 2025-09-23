محمد بن راشد مهنئاً السعودية بيومها الوطني: تجمعنا الأخوّة والمحبة والفرحة بأيامهم المجيدة

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق يومهم الوطني الـ95 .

وقال سموه: " تجمعنا الأخوّة والمحبة والفرحة بأيامهم المجيدة ".

وسأل سموه الله أن يديم عز المملكة ومجدها.. ويحفظ استقرارها ويديم ازدهارها.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولأخي سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الشقيق يومهم الوطني الـ95 أعاده الله عليهم بالخير والبركة .. تجمعنا الأخوّة والمحبة .. والفرحة بأيامهم المجيدة.. نسأل الله أن يديم عز المملكة ومجدها.. ويحفظ استقرارها ويديم ازدهارها".