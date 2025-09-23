رئيس الدولة مهنئاً المملكة بيومها الوطني: العلاقات الإماراتية-السعودية تاريخية وأخوية راسخة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين.

وأكد سموه أن العلاقات الإماراتية-السعودية تاريخية وأخوية راسخة وتستند إلى أسس قوية من التعاون والاحترام المتبادل.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "بمناسبة اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأشقاء في السعودية، العلاقات الإماراتية-السعودية تاريخية وأخوية راسخة وتستند إلى أسس قوية من التعاون والاحترام المتبادل. خالص الأمنيات للمملكة، قيادةً وشعباً، بالمزيد من التقدم والازدهار".