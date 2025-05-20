محمد بن زايد وحمد بن عيسى: تعزيز التعاون لخدمة أولويات التنمية وازدهار البلدين

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، في مقر إقامته بأبوظبي.

تصوير : محمد الحمادي رئيس الدولة لدى مغادرته مقر إقامة ملك البحرين

تعاون

وتبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى والحضور، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن الأواصر الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيز تعاونهما بما يخدم أولويات التنمية ويسهم في تحقيق الازدهار المستدام للبلدين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من الجانبين.

تصوير : محمد الحمادي رئيس الدولة وملك البحرين خلال اللقاء

لقاء

وكان صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وصل إلى الدولة في زيارة خاصة، وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في استقبال جلالته لدى وصوله إلى مطار الرئاسة بأبوظبي.

كما كان في الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وفهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.