معهد المديرين في الهند يكرم محمد المري بجائزة الزمالة المتميزة

في احتفالية رفيعة أقيمت في فندق الحبتور بالاس – دبي، وبتشريف ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، تم تكريم الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بمنحه جائزة الزمالة المتميزة من معهد المديرين في الهند، التي تُعد أرفع درجات التقدير التي يقدمها المعهد للقيادات العالمية المؤثرة في مجالات الخدمة العامة والتميز المؤسسي.

وأعرب المجلس التنفيذي لمعهد المديرين، عن اعتزازه بمنح الجائزة للفريق المري.

وبهذه المناسبة، قال الفريق محمد المري: «نيل جائزة الزمالة المتميزة، ليس تكريماً شخصياً فحسب، بل شهادة دولية تُجسّد ثقة العالم بالمؤسسات الإماراتية التي تتبنى الابتكار والكفاءة أسلوباً في العمل، وتعكس التزام قيادتنا الرشيدة بجودة الحياة والريادة.

أُهدي هذا الوسام لفريق عملي في إقامة دبي، الذين يجسّدون بروح الفريق الواحد، رؤية الإمارات في كل خدمة، وكل مبادرة، وكل إنجاز». ويؤكد هذا التقدير العالمي على الحضور المتزايد للكفاءات الإماراتية في المحافل الدولية.

محمد المري:

التكريم شهادة دولية تُجسّد ثقة العالم بالمؤسسات الإماراتية