حاكم الفجيرة: استقرار المنطقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح مفصل من محمد اليماحي حول جملة من الموضوعات والقضايا العربية، موضحاً تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية في المنطقة.

وحث سموه على أهمية العمل في خدمة القضايا وتوحيد الجهود العربية من خلال البرلمان العربي، مؤكداً أن أمن واستقرار المنطقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأعرب محمد اليماحي عن بالغ تقديره للدعم المستمر من القيادة الرشيدة، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وحرصه على متابعة مجريات الأحداث والأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري.