تبادل الخبرات القانونية والقضائية بين دبي وسنغافورة

عقد وفد النيابة العامة بدبي عدة لقاءات وزيارات مع النيابة العامة السنغافورية، بهدف تبادل الخبرات المشتركة وآليات تعزيز التعاون المشترك لتطوير الأداء والكفاءات في مجالات العمل القانوني والقضائي، ولاسيما الموضوعات المتعلقة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في النيابة العامة، وذلك على هامش مشاركة النيابة العامة في المؤتمر الدولي الثلاثين والاجتماع العام للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة بسنغافورة، برئاسة المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، وبحضور المستشار علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول، رئيس وحدة التدقيق القضائي، والمستشار محمد حسن عبدالرحيم، المحامي العام، نائب رئيس الجمعية الدولية لأعضاء النيابة.