خالد بن محمد : شباب الإمارات سفراء لقيم الهوية الوطنية

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فعاليات الاحتفال بـ«يوم دولة الإمارات» في «إكسبو 2025 أوساكا»، ضمن فعاليات المعرض.

وبدأت الاحتفالات بـ«يوم دولة الإمارات» باستعراض للفرق الفنية والتراثية التي انطلقت باتجاه مقر الاحتفال الرئيسي، حيث أدت عروضاً حية من الأهازيج التراثية والفنون الشعبية لتعريف الجمهور بأصالة العادات والتقاليد الإماراتية العريقة.

وتابع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال جولته في جناح دولة الإمارات، جانباً من فعاليات الاحتفال بـ«يوم دولة الإمارات» التي شملت أنشطة ثقافية متنوعة، بمشاركة 17 جهة وطنية من أبرزها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ووكالة الإمارات للفضاء.

وتضمن الاحتفال عقد ورش عمل للحرف التقليدية، وعروضاً فنية وثقافية حية، وجلسات حوارية تسلط الضوء على نموذج الإمارات في التنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي.

ويعكس الجناح الأولويات الوطنية وقطاعاتها التي تستشرف المستقبل، ويحظى بدعم من الشركاء الرسميين لجناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة «سبيس 42»، وشركة «بيورهيلث».

كما شمل الاحتفال بيوم دولة الإمارات تنظيم فعاليات دبلوماسية تسهم في تعزيز أوجه التعاون بين دولة الإمارات واليابان؛ حيث سلطت الضوء على عدد من المبادرات الإماراتية - اليابانية المشتركة، خصوصاً في مجالات التعليم والثقافة والاستدامة، والتعاون مع مؤسسات تعليمية يابانية رائدة من بينها «مؤسسة يوا التعليمية - مدينة أريدا».

والتقى سموه بعدد من الكوادر الوطنية الشابة التي أسهمت في إنجاح مشاركة الدولة في المعرض، مؤكداً سموه أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في تمثيل الدولة في الخارج باعتبارهم سفراء لقيم الهوية الوطنية ومرآة ثقافية تعكس أهمية تعزيز الحوار الحضاري بين دولة الإمارات وشعوب العالم.

ويعكس الاحتفال بيوم دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا»، رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز الحوار الحضاري وبناء جسور التعاون الدولي، من خلال تعريف الجمهور بأصالة التراث الإماراتي وعرض منجزات الدولة وطموحاتها المستقبلية، ترسيخاً لدور دولة الإمارات مركزاً عالمياً للإبداع والمعرفة والتقارب الحضاري بين الشعوب.

جناح الإمارات

وفي إطار آخر، زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جناح دولة الإمارات في معرض «إكسبو 2025 أوساكا»، وتفقد سموه، خلال جولته، مرافق وأروقة الجناح الذي يتميز برؤية معمارية مبتكرة.

وبناء مستدام يضم 90 عموداً ترتفع 16 متراً بتصميم يستوحي من أشجار النخيل رمزيتها التاريخية والتراثية، حيث صنعت الأعمدة من خلال إعادة استخدام أكثر من مليوني قطعة من جريد النخيل ترسيخاً لمفهوم الاستخدام المستدام وإحياء المواد الطبيعية.

كما يشمل الجناح مناطق موضوعية، تستعرض مسيرة دولة الإمارات في مجالات استكشاف الفضاء، ومنظومة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية والعلوم الطبية، وأحدث تقنيات التكنولوجيا المُستدامة.

والتقى سموه الفريق المشرف على الجناح في «إكسبو 2025 أوساكا»، مشيداً سموه بجهود الكفاءات الوطنية في ربط جسور التواصل الحضاري مع مختلف الشعوب والثقافات، من خلال الجناح الذي يقدم نافذة إلى العالم للاطلاع على المنجزات الوطنية التي تعكس اعتزاز دولة الإمارات بعراقة تراثها، واستلهام أصالة ثقافتها وإرثها الحضاري في تطلعاتها الطموحة نحو المستقبل.

وأكد سموه أن العودة للمشاركة في معرض «إكسبو أوساكا» في اليابان، بعد مرور 55 عاماً على المشاركة الأولى في عام 1970، تحمل دلالة رمزية وأهمية ذات أبعاد استراتيجية لتكون هذه المشاركة شاهدة على أكثر من خمسة عقود من التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويشارك جناح دولة الإمارات في معرض «إكسبو 2025 أوساكا» تحت شعار «من الأرض إلى الأثير» ضمن منطقة «تمكين الحياة» في جزيرة يوميشيا الاصطناعية التي جرى بناؤها بمدينة أوساكا خصيصاً لإقامة المعرض الذي يفتح أبوابه أمام الجمهور من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، بشعار «تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا»، بمشاركة قياسية من 158 دولة بينها منظمات دولية وشركات ومؤسسات يابانية رائدة في عدة قطاعات استراتيجية.

ومنذ افتتاحه في شهر أبريل الماضي، استضاف جناح دولة الإمارات مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض والأنشطة الثقافية شملت جلسات حوارية مع خبراء، وعروضاً ثقافية.

وورش عمل إبداعية، وعروضاً حية لفنون الطهي الإماراتي، إلى جانب معارض لفنانين إماراتيين وحوارات مشتركة، في تجربة تمزج بين عراقة التراث وروح الابتكار لتعزيز التقارب الثقافي بين بلدان العالم من خلال دعم قيم الحوار الحضاري.

ويشرف على استقبال زوار جناح دولة الإمارات في المعرض مجموعة من السفراء الشباب تضم 46 شاباً، من بينهم 24 شاباً إماراتياً يرافقون الضيوف في رحلة لاكتشاف عراقة التراث الإماراتي وأصالة التقاليد الوطنية، بالإضافة إلى منجزات الدولة على مدى أكثر من 50 عاماً.

ويرافق سموه كل من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وشهاب أحمد الفهيم، سفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان، المفوض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا».