شهاب الفهيم: الحضور الكثيف لجناح الدولة يعكس مكانتها العالمية

أكد شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان، المفوض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا»، أن الاحتفاء بـ«اليوم الإماراتي» يجسد مسيرة الدولة التنموية وما حققته من قفزات نوعية منذ مشاركتها الأولى في «إكسبو أوساكا» قبل أكثر من خمسة عقود.

وقال: «أول مشاركة للإمارات في إكسبو كانت في أوساكا قبل 55 عاماً تحت علم إمارة أبوظبي، واليوم نعود تحت علم دولة الإمارات، وبحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بما يرمز إلى استمرارية التواصل والتطور الكبير الذي حققته الدولة منذ ذلك الوقت».

وأضاف أن مشاركة الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا» تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته في استضافة «إكسبو 2020 دبي»، الذي استقطب أكثر من 24 مليون زائر.

مشيراً إلى أن جناح الإمارات في أوساكا يشهد حضوراً واسعاً من الزوار بفضل تصميمه المميز الذي يحاكي واحة إماراتية، ويعكس عناصر من البيئة المحلية مثل «اليريد والخوص»، بما يمنح الزوار تجربة حسية وثقافية متكاملة.