خالد بن محمد: الإمارات تحرص على تعزيز التعاون مع اليابان

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس، عدداً من أعضاء البرلمان الياباني وممثّلي جمعية الصداقة الإماراتية – اليابانية، إلى جانب مسؤولي عدد من الشركات اليابانية، وذلك على هامش فعاليات احتفال معرض «إكسبو 2025 أوساكا» بـ«يوم دولة الإمارات».

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للأعضاء والمسؤولين على حضورهم فعاليات الاحتفال، مؤكداً أن مشاركتهم تجسد عمق الصداقة والشراكة التي تجمع بين الشعبين الصديقين، وتعكس متانة روابط التعاون بين دولة الإمارات واليابان.

وأكد سموه، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع اليابان في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويُلبّي تطلُّعات الشعبين إلى مزيد من التقدم والازدهار في شتى القطاعات الحيوية.

من جانبهم، أشاد أعضاء البرلمان وممثلو جمعية الصداقة الإماراتية – اليابانية، ومسؤولو الشركات اليابانية، بمشاركة دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا»، وما يضمه جناح الدولة من ابتكارات متطورة وأقسام تُبرز التراث الإماراتي العريق، مؤكّدين تطلعهم إلى توسيع آفاق التعاون مع دولة الإمارات في جميع المجالات.

وفي ختام اللقاء، التقطت صور تذكارية لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مع أعضاء الوفد الياباني، إلى جانب المنظمين والقائمين على جناح دولة الإمارات في المعرض.

إلى ذلك، زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جناح اليابان في معرض «إكسبو 2025 أوساكا». واطلع سموه على أبرز مكونات الجناح ومعروضاته التي تجسد رؤية اليابان الطموحة لمجتمع المستقبل، من خلال تقديم تصاميم معمارية مبتكرة مستوحاة من دورة الحياة، وتجارب تفاعلية تسلّط الضوء على مفاهيم الاستدامة وعلاقة الإنسان بالطبيعة والتكنولوجيا.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بما يقدمه الجناح الياباني من تجارب مبتكرة تسهم في تعزيز الحوار الثقافي العالمي، مشيراً إلى أن نجاح اليابان في تقديم دورة متميزة من دورات إكسبو، عكست التزامها بقيم الاستدامة ورؤيتها المستقبلية، وأسهمت في ترسيخ مكانتها وجهة رائدة لاحتضان الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.