محمد بن زايد ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين ضمن الشراكة الاقتصادية الشاملة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله” اليوم مع معالي إيراكلي كوباخيدزه رئيس وزراء جمهورية جورجيا..مسارات التعاون بين البلدين وفرص تطويرها خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية والطاقة المتجددة والاستدامة وغيرها من الجوانب الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك ضمن خططهما التنموية وبما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما..وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها سموه ــ في مقر الحكومة الجورجية في العاصمة تبليسي ـ مع معالي رئيس الوزراء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جورجيا.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها جهود ترسيخ أسباب السلام والأمن والتنمية في المنطقة والعالم..وأكد سموه في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول منطقة القوقاز بما يرسخ الاستقرار والسلام لمصلحة جميع شعوبها وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن السلام هو الركيزة الرئيسية لتحقيق النماء والازدهار للمجتمعات والدول.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "خلال زيارتي إلى جورجيا، بحثت مع معالي رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه اليوم في تبليسي مسارات التعاون التي تخدم أولويات التنمية المستدامة في بلدينا وتعود بالنماء والازدهار على شعبينا، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما. الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول منطقة القوقاز انطلاقاً من نهجها القائم على بناء جسور التعاون التي تحقق المصالح المشتركة للجميع".

وأشار سموه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال عام 2023 تمثل نقلة نوعية في مسار تعاونهما الاقتصادي..مؤكداً حرص الدولة على مواصلة تحقيق أهداف الاتفاقية لمصلحة التنمية المتبادلة وذلك انطلاقاً من نهجها القائم على بناء شراكات تنموية تحقق المصالح المشتركة للجميع.

من جانبه رحب رئيس الوزراء الجورجي بصاحب السمو رئيس الدولة، معرباً عن ثقته بأن هذه الزيارة ستعطي زخماً قوياً لمسار التعاون المشترك.

وأكد اهتمام بلده بتوسيع قاعدة تعاونها وتنويعه مع دولة الإمارات والاستفادة من نموذجها التنموي الملهم بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطور للعلاقات الإماراتية - الجورجية لدفع عجلة التنمية المستدامة في البلدين في ظل توافر العديد من المقومات التي تعزز تحقيق هذه التطلعات خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة المتجددة وغيرهما من الجوانب الحيوية.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا تبادل اتفاقية بين شركة إيجل هيلز - أبوظبي ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا.

تبادل الاتفاقية سعادة محمد بن علي العبار رئيس مجلس إدارة شركة إيغل هيلز ومن الجانب الجورجي معالي كفريفشيفيلي وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة.

حضر جلسة المباحثات الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدداً من معالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة بجانب عدد من الوزراء والمسؤولين في جورجيا.









