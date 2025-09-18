رئيس كازاخستان يستقبل عمر الدرعي ويؤكدان التعاون لنشر ثقافة التعايش والتسامح

استقبل قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وذلك على هامش مشاركته في الدورة الثامنة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية المنعقد في العاصمة أستانا بحضور الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان.

ورحب رئيس جمهورية كازاخستان خلال اللقاء، بالدكتور الدرعي والوفد المرافق له، مشيداً بعمق العلاقات ورسوخها بين البلدين قيادة وشعباً، وتطورها في مختلف المجالات.

وتقدم بخالص الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة على جهودها الإنسانية عالمياً، وتبنيها للمبادرات الداعمة لنشر السلام بين الشعوب، وترسيخ قيم التعايش والتسامح والوئام.

ونقل الدكتور الدرعي لرئيس كازاخستان خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لشعب كازاخستان بالتطور والازدهار.

وأكد الجانبان ضرورة التعاون والتكامل بين الدول والمؤسسات الدينية لإعلاء القيم الإنسانية والاستفادة من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في نشر ثقافة التعايش والتسامح، وترسيخ التعاون بين المجتمعات على اختلاف عقائدها ومعتقداتها لتحقيق الاستقرار والأمان الذي يعد المرتكز الأساسي للتطور والازدهار والحياة السعيدة.