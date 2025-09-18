«المالية» تبحث مع صندوق النقد الدولي التطورات المالية والاقتصادية في الإمارات

عقدت وزارة المالية، أمس، في ديوانها بأبوظبي، اجتماعاً مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي جرى خلاله استعراض آخر المستجدات والتطورات المرتبطة بالأوضاع المالية والاقتصادية العامة في دولة الإمارات، ومنها الأداء الاقتصادي الكلي، والقطاعات المالية والمصرفية، والسياسات الاقتصادية المتبعة.

وتناول الاجتماع أبرز التحديات والفرص التي من شأنها دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.

حضر الاجتماع من جانب الدولة، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدد من مديري الإدارات المختصة في الوزارة.

ومن جانب صندوق النقد الدولي سعيد بقاش، رئيس بعثة الصندوق للإمارات العربية المتحدة ومستشار في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وكورالاي كيرابايفا، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، وعدد من خبراء الصندوق.

وقال يونس حاجي الخوري: إن الاجتماع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصندوق، مؤكداً أن وزارة المالية تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الصندوق باعتباره شريكاً رئيساً في دعم جهود الدولة نحو تطوير السياسات المالية والاقتصادية، وتبني أفضل الممارسات العالمية التي تعزز من مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني.