الإمارات تشارك بمؤتمر وكالة الطاقة الذرية في فيينا

تشارك دولة الإمارات في المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يعقد في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا، من 15 حتى 19 سبتمبر الجاري، تحت شعار «التعاون العالمي في المجال النووي».

ويترأس وفد الدولة السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة، فيما يضم الوفد جهات وطنية معنية بالقطاع النووي، مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وألقى الكعبي بيان الدولة أمام الجلسة العامة للمؤتمر العام، وسلط خلاله الضوء على العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات والوكالة، مؤكداً أن الدولة تستعد لمستقبل الابتكار النووي من خلال إطلاق برامج مصممة لتقييم إمكانات المفاعلات المتقدمة، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة، لتسريع إزالة الكربون ودمج التقنيات النووية المتقدمة في القطاعات المختلفة.

وقال إن الإمارات تؤكد التزامها الراسخ بشراكة قوية ومستدامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن محطة براكة للطاقة النووية أصبحت ركناً أساسياً في منظومة الطاقة بالدولة مع الأخذ بالاعتبار المبادرات المستقبلية التي تنصب على التقنيات النووية المتقدمة والسلامة والأمن وحظر الانتشار.

وأكد أن الإمارات تواصل جهودها في الاستفادة من التقنيات النووية السلمية من خلال التعاون مع الوكالة ودولها الأعضاء.