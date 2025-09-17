Al Bayan
الإمارات

الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء السورية

وام

رحبت دولة الإمارات بإعلان الحكومة السورية عن الوصول إلى خارطة الطريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، وثمنّت الجهود التي بذلتها كل من المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل تحقيق ذلك.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أهمية ترسيخ التهدئة حماية لسوريا ووحدتها، وبما يحقن الدم السوري ويضمن حماية المدنيين، ويحقق سيادة الدولة والقانون.

كما جددت الوزارة دعم دولة الإمارات الثابت لكافة الخطوات التي تتخذها سوريا بما يحقق أمنها واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق ودعمها كافة المساعي الهادفة إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.