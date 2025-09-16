رئيس الدولة ونائباه يهنئون رؤساء هندوراس ونيكاراغوا والسلفادور وكوستاريكا وغواتيمالا بذكرى الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة، إلى كل من، زيومارا كاسترو، رئيسة جمهورية هندوراس، ودانييل أورتيغا سافيدرا، رئيس جمهورية نيكاراغوا، ونجيب بوكيلة، رئيس جمهورية السلفادور، ورودريغو تشافيس روبلز، رئيس جمهورية كوستاريكا، وبرناردو أريفالو، رئيس جمهورية غواتيمالا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادهم.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة، إلى كل من، زيومارا كاسترو، رئيسة جمهورية هندوراس، ودانييل أورتيغا سافيدرا، رئيس جمهورية نيكاراغوا، ونجيب بوكيلة، رئيس جمهورية السلفادور، ورودريغو تشافيس روبلز، رئيس جمهورية كوستاريكا، وبرناردو أريفالو، رئيس جمهورية غواتيمالا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادهم.