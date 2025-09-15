«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق مشاريع بقيمة 8 ملايين درهم في سوريا

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية في عجمان، عن إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية والخدمية والإغاثية في الجمهورية العربية السورية، بقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين درهم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم المجتمعات المتضررة من تداعيات الصراع.

وأشار الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة الذي يترأس وفدها إلى سوريا، إلى أن الوفد يركز على تلبية الاحتياجات الأساسية، من خلال مبادرات تشمل بناء وصيانة وإعادة تأهيل المدارس والمساجد، وحفر الآبار لتأمين المياه الصالحة للشرب، وكفالة الأيتام والأسر المتعففة، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية، وتوزيع التمور والطرود الغذائية، بما ينسجم مع رسالة الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأكد الخاجة أن هذه الزيارة تأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في دعم القضايا الإنسانية، وحرص هيئة الأعمال الخيرية العالمية على تعزيز حضورها في الميدان، وتوجيه التبرعات والمساهمات في قنواتها الصحيحة بما يحقق أثراً مباشراً على حياة المستفيدين، مؤكداً أن هذه المشاريع ليست مجرد أرقام مالية، بل هي رسائل أمل ووفاء تعكس قيم التكافل في عون الأشقاء.

وأشار إلى أن إطلاق مثل هذه المشاريع في مجالات أساسية كالمياه والصحة والتعليم ودور العبادة، هو استثمار في حياة كريمة للمجتمعات المحلية، ويأتي بدعم مبارك من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إلى جانب تبرعات من أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء في دولة الإمارات، مؤكداً أن الهيئة تتابع المشاريع على أرض الواقع، بما يخدم آلاف الأسر المحتاجة.