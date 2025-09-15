الإمارات تتضامن مع الكونغو وتعزي في ضحايا حوادث القوارب

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في حادثي احتراق قارب وغرق آخر في نهر الكونغو، شمالي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أسر الضحايا، وإلى حكومة الكونغو الديمقراطية وشعبها الصديق، في هذين الحادثين الأليمين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقالت السلطات الكونغولية، الجمعة، إن قارباً يقل نحو 500 راكب اشتعلت فيه النيران وانقلب في شمال غربي الكونغو، ما أسفر عن مقتل 107 أشخاص وفقدان 146 آخرين، في ثاني حادث مميت للقوارب بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي. وأفادت وزارة الشؤون الإنسانية الكونغولية في تقرير بأن الحادث الأخير وقع الخميس في نهر الكونغو في منطقة لوكوليلا بمقاطعة إكواتور.

وجاء هذا الحادث بعد يوم من مقتل 86 شخصاً وفقدان عدد آخر في حادث قارب منفصل بالمقاطعة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 200 شخص تقريباً. ولم يتضح على الفور سبب أي من الحادثين. وعزت وسائل الإعلام الرسمية الحادث إلى زيادة تحميل الركاب والملاحة ليلاً، مستندة إلى تقارير من موقع الحادث.

وأظهرت صور يعتقد أنها التقطت من موقع الحادث القرويين وهم يتجمعون حول الجثث ويعبرون عن حزنهم. وحملت مجموعة مجتمع مدني محلية الحكومة المسؤولية عن حادث الأربعاء، وقالت إن حصيلة الضحايا كانت أعلى.

يشار إلى أن انقلاب القوارب أصبح يتكرر بشكل متزايد في هذه الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، حيث يتخلى المزيد من المسافرين عن الطرق القليلة المتاحة ويتجهون بدلاً من ذلك إلى التنقل بقوارب خشبية أرخص تنهار تحت وزن الركاب وبضائعهم. وفي مثل هذه الرحلات، تكون سترات النجاة نادرة، وعادة ما تكون السفن مكتظة بالركاب.