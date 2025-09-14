مساعدات إماراتية للنساء والأطفال وأصحاب الهمم في غزة

تواصل الإمارات جهودها الإغاثية في قطاع غزة، ضمن حملة «الفارس الشهم 3»، لتقديم الدعم الإنساني لسكان القطاع، وتوفير مقومات الحياة لهم، وسط الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون، نتيجة الأوضاع الراهنة والحصار المستمر.

وضمن المبادرات التي تستهدف مساندة قطاعات الطفل والمرأة وأصحاب الهمم، قدمت حملة «الفارس الشهم 3» طروداً غذائية، وفُرشاً وأغطية ولوازم أخرى، إلى مركز هيوسم لرعاية الأيتام في المحافظة الوسطى.

وتأتي هذه المبادرات، ضمن الجهود الإغاثية الإماراتية المقدمة لسكان القطاع، في ظل الأوضاع الكارثية التي يشهدها، حيث تسعى الإمارات إلى التخفيف من معاناة السكان، وتوفير الاحتياجات الأساسية، من خلال مبادرات نوعية، واستجابة إنسانية فاعلة في قطاع غزة.