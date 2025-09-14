وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي

اختتم وفد دولة الإمارات برئاسة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، زيارة ناجحة استمرت ثلاثة أيام إلى فنلندا، وذلك بناء على زيارة سابقة أسهمت في تسليط الضوء على مجالات التعاون ذات الأولوية في التقنيات المتقدمة والناشئة.

بدأت الزيارة في هلسنكي بلقاء رفيع المستوى مع جوستين هوتراد، الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا.

وناقش الجانبان توسيع آفاق التعاون في مجال الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

وتضمنت الزيارة أيضاً لقاءات مع شركة «ReOrbit» لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الأقمار الصناعية وابتكارات الفضاء.

وفي زيارة إلى مدينة أولو، والتي تعتبر مركز فنلندا الرائد في التقنيات الناشئة، أجرى الوفد جولة في منطقة اختبار «OTAVA» التابعة لنوكيا (Over the Air Validation Area) والحرم الجامعي الجديد للشركة، حيث اطلع الوفد على أحدث التطورات في مجال الاتصالات وبرنامج نوكيا الريادي في تقنيات الجيل السادس (6G Flagship).

واختتمت زيارة أولو بعقد حلقة نقاشية مع «بزنس أولو» وغرفة تجارة أولو، إلى جانب عدد من الشركات التقنية الفنلندية الرائدة.

ضم الوفد الإماراتي كلاً من آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، ووليد المسـماري، رئيس قطاع الفضاء والتقنيات السيبرانية في مجموعة إيدج؛ إلى جانب ممثلين آخرين من «جي 42»، و«إيدج»، ووزارة الخارجية.