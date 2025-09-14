«الإمارات للفضاء» تعزز التعاون مع اليابان في العلوم الفضائية المتقدمة

زار وفد من وكالة الإمارات للفضاء برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة الوكالة، عدداً من المؤسسات الحكومية والخاصة في اليابان، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الفضاء والبحث العلمي والصناعات الفضائية المتقدمة.

وأكد الفلاسي أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية واضحة لمستقبل القطاع الفضائي من خلال الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد فضائي مستدام، ودعم البحث العلمي، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في المشاريع والتقنيات الفضائية.

وأشار إلى أن زيارة الوفد إلى اليابان، تعكس التزام الإمارات بدورها الرائد كجسر للتعاون الدولي، بما يسهم في بناء منظومة فضائية عالمية متكاملة تعود بالنفع على الإنسانية، مؤكداً الحرص على فتح آفاق جديدة للشراكات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاستكشاف.

خطوة مهمة

وقال المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إن الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع اليابان، أحد أبرز رواد الفضاء عالمياً، مشيراً إلى أن التعاون الإماراتي - الياباني يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات العلمية والصناعية التي ستعود بالنفع على المنطقتين والعالم.

واستهل الوفد زيارته بلقاء كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وفي مقدمتهم ماتسو تاكيهيكو، نائب الوزير للشؤون الدولية، حيث جرى بحث سبل التعاون في تطوير الصناعات المرتبطة بقطاع الفضاء ودعم الابتكار في تقنيات الاستكشاف الفضائي، كما زار مركز الفضاء تسوكوبا التابع لوكالة الفضاء اليابانية جاكسا، والتقى الفلاسي رئيسها الدكتور هيروشي ياماكاوا، واطلع على أبرز المشاريع العلمية والتقنية للمركز، بما في ذلك أنظمة الاستشعار الفضائي المتقدمة، ومختبرات الأقمار الصناعية، وبرامج استكشاف الفضاء العميق.

وفي إطار التعاون الصناعي، زار الوفد مصنع توبشيما التابع لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، والتقى ايواو ايجاراشي، رئيس قطاع الفضاء ونائب الرئيس والمدير العام الأول في الشركة، وجرى بحث سبل تعزيز الشراكة في مجالات التصنيع الفضائي ونقل المعرفة وبناء القدرات.