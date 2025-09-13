Al Bayan
الإمارات

"الهلال الأحمر" الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن "مشروع الحقيبة المدرسية"

undefined's profile picture

وام

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت، كما دشنت مشروع "الحقيبة المدرسية" في محافظتي الحديدة وتعز بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

يأتي ذلك في إطار المبادرات والمشاريع التنموية والإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات للوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق والحرص على دعم العملية التعليمية في المدارس اليمنية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتسهم هذه المشاريع والمبادرات في تعزيز المنظومة التعليمية في مختلف المحافظات اليمنية وتهيئة الطلاب لبداية عام دراسي جديد، وتجسد الجهود الإماراتية المتواصلة لدعم قطاع التعليم في اليمن.