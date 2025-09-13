الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزي في ضحايا انقلاب قارب إنقاذ

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في ضحايا انقلاب قارب إنقاذ في إقليم البنجاب، أثناء جهود الإغاثة من الفيضانات، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وللحكومة الباكستانية، وللشعب الباكستاني الصديق في هذا المصاب الأليم.

وقالت السلطات الباكستانية، أمس، إن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما انقلب قارب إنقاذ أثناء جهود الإغاثة من الفيضانات.

وذكر بيان صادر عن هيئة إدارة الكوارث في البنجاب، أن الحادث وقع في قرية بالقرب من مدينة ملتان القديمة في الإقليم الواقع بشرق باكستان، أول من أمس، الخميس.

وقال البيان: إن القارب كان قد أنقذ 24 شخصاً من القرى المغمورة بالمياه عندما انقلب، مضيفاً أن الباقين وعددهم 15 جرى نقلهم بسلام من المياه. ويقول مسؤولو الإنقاذ:

إن القرويين يرفضون مغادرة منازلهم في بعض المناطق الريفية في باكستان، إذ يصرون على اصطحاب ماشيتهم التي تعد أحد مصادر دخلهم الرئيسية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عمليات إجلاء قسري.

وقالت الهيئة: إن أعمال الإنقاذ في المنطقة صعبة لأن السكان غير متعاونين.ويعد إقليم البنجاب، الذي يقطنه نصف سكان البلاد البالغ عددهم 240 مليون نسمة، سلة غذاء باكستان.

إلى ذلك تواصل السلطات الباكستانية إجلاء آلاف الأشخاص من القرى الغارقة بالفيضانات قرب مدينة جلال بور بيراوالا، شرقي باكستان. وتسعى السلطات لتعزيز السدود في مواجهة منسوب المياه الذي ارتفع إلى مستوى الخطر الرسمي، فيما تستمر عمليات الإنقاذ.

وقال نبيل جاويد، مفوض الإغاثة، إن نحو 142 ألف شخص في المنطقة تضرروا من الفيضانات، حيث لجأ العديد من السكان النازحين إلى منازل أقاربهم، واضطر آخرون إلى قضاء ليالٍ بلا نوم، على حواجز مائية أو في مخيمات الإغاثة بعد أن غمرت المياه بيوتهم.

وقامت قوارب فرق الإنقاذ بسحب العالقين من فوق الأشجار وأسقف المنازل.