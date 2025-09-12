الإمارات والسعودية ومصر وأميركا تدعو لعملية انتقال شاملة وهدنة إنسانية في السودان

دعت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة، إلى إطلاق عملية انتقالية شاملة في السودان تُختتم خلال تسعة أشهر، مؤكدين أن مستقبل الحكم في البلاد يقرره الشعب السوداني وحده، بعيداً عن هيمنة أي من الأطراف المتحاربة.

وأكد وزراء خارجية الدول الأربع، في بيان مشترك، على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية أولية لثلاثة أشهر تتيح دخول المساعدات بشكل عاجل وآمن إلى مختلف أنحاء السودان، على أن تتبعها خطوات تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وشدد البيان على أن لا حل عسكرياً للنزاع القائم، محذراً من أن الوضع الراهن يشكل خطراً على السلام والأمن، ومجدداً التزام الدول الأربع بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه بوصفها أساساً لتحقيق الاستقرار المنشود.

وأضاف البيان الرباعي أنه "لا يمكن أن يُفرض مستقبل السودان من قبل جماعات متطرفة سواء كانت جزءاً من تنظيم الإخوان أو مرتبطة بها".