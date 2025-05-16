أنور قرقاش: زيارة ترامب الخليجية محطة تاريخية تعكس تحوّلاً في موازين النظام الدولي





أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية وقطر والإمارات محطة تاريخية تعكس تحوّلاً في موازين النظام الدولي.

وقال معاليه على حسابه في منصة "إكس": "زيارة الرئيس ترامب للسعودية وقطر والإمارات محطة تاريخية تعكس تحوّلاً في موازين النظام الدولي، وتجسد النظرة التنموية الطموحة لدول الخليج، وتشكل خياراً إيجابياً لمستقبل المنطقة، وتعزيزاً عميقاً للشراكة الخليجية–الأمريكية. دول الخليج العربية فرضت حضورها بالحكمة والطموح والواقعية."

وأضاف معاليه: "جوهر زيارة الرئيس ترامب التاريخية للإمارات تمثّل في تعزيز خططنا الوطنية القائمة على الاقتصاد والتكنولوجيا، وضمن رؤية رشيدة لتنويع الاقتصاد وضمان رفاهية الأجيال القادمة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة. كما جسّدت المنظومة القيمية الوسطية لمجتمعنا المسلم بكل عظمته وتسامحه."

وأوضح أن "الأموال في غياب الرؤية والحكمة وحسن التدبيرلا تبني نهضة الدول ولا تضمن رفاه الشعوب، فكم من موارد أُهدرت دون أن تثمر. تجربة الخليج والإمارات، تثبت أن النجاح يتطلب القيادة الخيرة الحكيمة ومنظومة متكاملة من السياسات الرشيدة، والاستثمار في الإنسان، والتخطيط طويل المدى. "

وأكد معاليه أن "زيارة الرئيس ترامب بزخمها الإعلامي والسياسي، عرضت أمام العالم نموذجاً عربياً ناجحاً يجمع بين الطموح الاقتصادي والهوية الحضارية، وأكدت أن الخليج قادر على تقديم قصص نجاح تُلهم المنطقة والعالم."