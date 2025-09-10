رئيس رواندا يبحث وعبدالله آل حامد سبل تعزيز التعاون

استقبل بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المجلس الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، في العاصمة كيغالي، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل آل حامد تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس كاغامي، متمنياً لجمهورية رواندا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

علاقات

وحمل كاغامي آل حامد تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بعمق العلاقات ومتمنياً لدولة الإمارات -حكومة وشعباً- مزيداً من النمو والرخاء.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مؤكدين قوة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، وحرص القيادتين على توسيع آفاق الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز فرص التنمية المستدامة.

وكان معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد قد التقى، في وقت سابق أمس، بجان غي ك. أفريكا، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الرواندية، واستعرضا سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات تنموية عدة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة النمو والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.