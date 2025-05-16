ترامب: محمد بن زايد محارب عظيم وصاحب رؤية

تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، مشيراً إلى أنه رئيس صاحب رؤية ومحارب عظيم.

وقال ترامب: «ما لا يعرفه الناس، وربما ستكون مفاجأة، حتى لأعضاء طاقمي، أن سموكم وأنا أصدقاء منذ زمن بعيد، كنا أصدقاء مقربين، وما لا يعرفونه أيضاً عن سموكم، أنك محارب عظيم حقاً، محارب عظيم، ورجل قوي، وذكي، صاحب رؤية عظيمة، ويحترمكم الجميع، خالص احترامنا وتقديرنا، ولك الكلمة المسموعة والاحترام في منطقة الشرقة الأوسط كافة».

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة للرئيس الأمريكي في قصر الوطن في أبوظبي، في زيارة دونالد ترامب الرسمية للدولة.